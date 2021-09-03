Американский генерал объяснил успех талибов в Афганистане

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли нашёл объяснение успеху талибов в Афганистане. По его словам, боевики запрещённого в России движения смогли захватить власть из-за неверия населения в правительство. Об этом военный заявил в интервью Fox News.

Одна из главных причин произошедшего в Афганистане — это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось, — отметил он.

По его словам, Вооружённые силы Афганистана, созданные по подобию западных армий, не были рассчитаны на действия в подобной ситуации и потерпели поражение намного быстрее, чем ожидалось.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны помешать Афганистану превратиться в место, которое используют в своих целях террористические группировки.