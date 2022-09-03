Генерал США назвал проблему, угрожающую Киеву катастрофой Генерал ВС США Киммитт: сокращение поставок передовых систем вооружения грозит Киеву катастрофой

Фото: US Army

Снижение поставок передовых систем вооружения может грозить ВСУ катастрофическими последствиями, написал в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. По мнению военачальника, появление в одном из последних пакетов помощи Киеву 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских снарядов меньшего калибра свидетельствует о проблемах с запасами передового оружия у НАТО.

Последние системы являются более старыми и менее совершенными, чем те, которые были предоставлены на сегодняшний день, и могут указывать на то, что темпы потребления на поле боя опережали производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны, — сделал вывод Киммитт.

Генерал считает, что вскоре Киев столкнется с нехваткой материально-технического обеспечения, что может вынудить НАТО изменить стратегию. В противном случае это может угрожать Киеву длительным конфликтом с большими потерями, а значит, усилению давления со стороны поддерживающих его стран.

Киммитт убежден, что из-за усугубления проблем президент Украины Владимир Зеленский должен задуматься о начале мирных переговоров с российской стороной.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Зеленского ожидает трагическое окончание политической карьеры. Экс-военный полагает, что политику скоро придется покинуть страну, иначе он пострадает от действий собственных разгневанных граждан.