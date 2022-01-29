Американский генерал Милли: Пентагон продолжит поддерживать Украину
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:01, 30 января 2022
Марк МиллиФото: Rod Lamkey/PoolCNP/Global Look Press
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Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли поговорил по телефону с главнокомандующим вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Офицеры обменялись оценками ситуации в Восточной Европе с точки зрения безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство США.
Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе... Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя, — отметили в Пентагоне.
Украину в военном ведомстве США назвали страной, играющей критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.
Ранее стало известно, что в Вашингтоне не считают военный конфликт на Украине неизбежностью, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, возможности разрешить ситуацию дипломатическим путём сохраняются. После этого Марк Милли заявил, что президент США Джо Байден распорядился повысить готовность вооружённых сил США на случай, если надо будет помочь союзникам в Европе.