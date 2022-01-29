Американский генерал Милли: Пентагон продолжит поддерживать Украину

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Читатели британской газеты The Telegraph жёстко отреагировали на слова журналиста Кона Кафлина, который в своей статье озвучил «предупреждение» в адрес президента РФ Владимира Путина. Он указал, что лидер России совершит ошибку, когда решит «напасть» на Украину. За это Кафлин подвергся в комментариях осуждению соотечественников, которые считают, что Путин нападать не собирается, а речь идёт совсем о других вещах.

Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Всё, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть, — указал один из пользователей. Другие напомнили автору, что не Москва...