Американский эсминец зашёл в порт Гданьска

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска. Там корабль с ракетными установками и орудиями различного калибра останется до конца марта, сообщает телеканал TVN.

Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей, — отмечается в сообщении TVN.

Командир эсминца Метт Заблик назвал заход в польский порт рутинным визитом, который должен показать союзникам по НАТО способность ВМС США «быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе». Ещё одной целью прибытия он назвал оказание гуманитарной помощи беженцам с Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: в настоящее время Европа переживает сильнейший кризис в области безопасности за десятилетия. Он отметил, что для обеспечения безопасности НАТО Британия направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря.