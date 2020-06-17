Американский эсминец вошёл в Чёрное море

Американский эсминец USS Porter вошёл в Чёрное море для «обеспечения безопасного мореплавания и повышения региональной стабильности», передаёт Шестой оперативный флот США.
Российские военные отметили, что Черноморский флот следит за действиями эсминца.
В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
В апреле эсминец Porter провёл неделю в черноморской акватории.
Как писал NEWS.ru, в июне боевые корабли НАТО начали стягиваться в Балтийское море на крупномасштабные учения BALTOPS. Всего в них поучаствуют 26 кораблей из 17 стран.
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