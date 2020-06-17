Американский эсминец вошёл в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/35488698-b0c6-11ea-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американский эсминец USS Porter вошёл в Чёрное море для «обеспечения безопасного мореплавания и повышения региональной стабильности», передаёт Шестой оперативный флот США.

Российские военные отметили, что Черноморский флот следит за действиями эсминца.

В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В апреле эсминец Porter провёл неделю в черноморской акватории.

Как писал NEWS.ru, в июне боевые корабли НАТО начали стягиваться в Балтийское море на крупномасштабные учения BALTOPS. Всего в них поучаствуют 26 кораблей из 17 стран.