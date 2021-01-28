Американский эсминец вошёл в Черное море

https://static.news.ru/photo/4d748e0a-6193-11eb-8cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 2nd Class Juan Sua /Global Look Press

Эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов Porter, вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря, сообщили во входящем в Минобороны РФ Национальном центре управления обороной.

Российский Черноморский флот будет следить за судном, отметили там.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Prter ВМС США, — передаёт РИА Новости.

Эсминец зашёл в море в 19:00 по московскому времени.

Накануне о приближении корабля сообщило американское посольство в Киеве. Эсминец направляется на учения морской безопасности в регионе. Там отметили, что корабли и самолёты США регулярно действуют в Чёрном море в рамках поддержки союзников и партнёров по НАТО.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года американский ракетный эсминец Donald Cook находился в водах Чёрного моря в течение десяти дней. Он вошёл в акваторию для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием Воздушных сил НАТО. В манёврах также были задействованы американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.