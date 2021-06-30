Американский эсминец появился в акватории Чёрного моря возле Крыма

Американский эсминец ВМС USS Ross появился в Чёрном море возле Крыма вечером 29 июня. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, ракетный эсминец вошёл в российские территориальные воды, затем резко изменил курс.

После этого американский корабль ушёл правее, и его скорость снизилась. В настоящий момент проверяется информация, не пересекал ли эсминец российскую границу.

Корабль сопровождают самолёты ВМС США, За его перемещениями следят российские истребители Су-30СМ. К слежению за USS ROSS Черноморский флот приступил ещё в субботу, 26 июня.

Эсминец прибыл в Чёрное море для участия в учениях Sea Breeze. Учения стартовали 28 июня и продолжатся до 10 июля. В них принимают участие порядка пяти тысяч военных и более 30 других кораблей от разных стран. Участвуют в учениях Латвия, Украина, Нидерланды, Великобритания и другие страны-партнёры.

Как сообщалось ранее, нидерландский фрегат ВМС Evertsen, находясь в нейтральных водах, резко изменил курс и двинулся в сторону Керченского пролива. Его сопровождали истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого фрегат сменил курс и отошёл от российских границ. В Минобороны подчеркнули, что полёты российских самолётов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.