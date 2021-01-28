Американский эсминец движется в Чёрное море для учений

https://static.news.ru/photo/4fd06298-6178-11eb-a37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser

Ракетный эсминец США направляется в акваторию Чёрного моря для участия в учениях. Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

Эсминец ВМС США Porter начал движение через проливы к Чёрному морю, чтобы принять участие в учениях по морской безопасности в регионе. Корабли и самолёты США регулярно действуют в Чёрном море в рамках поддержки союзников и партнёров по НАТО, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Москва ранее неоднократно выражала беспокойство в связи с наращиванием темпов тренировочной и разведывательной деятельности Вашингтона в черноморской акватории. По заявлениям российских властей, это создаёт в регионе потенциально опасную ситуацию. Американцы, в свою очередь, ссылаются на Конвенцию Монтрё, которая регулирует проход кораблей через Босфор и Дарданеллы и учения в международных водах.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года американский ракетный эсминец Donald Cook находился в водах Чёрного моря в течение десяти дней. Он вошёл в акваторию для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием Воздушных сил НАТО. В манёврах также были задействованы американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.

Судно во время своего десятидневного пребывания в Чёрном море заходило для восполнения запасов топлива в болгарскую Варну. В Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот внимательно следил за всеми действиями эсминца.