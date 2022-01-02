Американский эксперт: НАТО может исключить страны Балтии из Альянса

Американский политолог Дэвид Пайн полагает, что НАТО может рассмотреть вариант исключения балтийских стран из объединения для сохранения хороших отношений с Россией после обсуждения гарантий безопасности в Европе. Статья аналитика была опубликована в журнале The National Interest.

Стремление достичь соглашения с Россией может заставить США пожертвовать членством в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг, — отмечает Пайн в своей статье.

Сегодня, 2 января, премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Российский эксперт Иван Тимофеев заявил, что слова финских политиков «не стоит воспринимать всерьёз».

Бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока существует Россия. Скорее Альянс прекратит своё существование, чем в него примут Киев.

Недавно стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Блинкен заявил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.