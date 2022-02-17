Американский дипломат заявила о вторжениях РФ в Восточную Европу в прошлом

Перед вторжением в Крым и другие части Восточной Европы Россия уже размещала свои войска на границе с сопредельными странами. Об этом в интервью CNN заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что в настоящее время в отношении эскалации ситуации вокруг Украины все стороны наблюдают одну и ту же ситуацию, но делают из неё разные выводы, что и ведёт к расхождению в оценках о риске вторжения.

Но это российский способ действия. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы, — сказала американский дипломат.

Она добавила, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен призвал представителя РФ заявить присутствующим, что его страна не намерена вторгаться на Украину.

Они этого не сделали. Что ж, их намерения предельно ясны, — считает Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что США должны быть готовы на случай вероятного вторжения. Но если оно не произойдёт, это можно будет считать успехом американской дипломатии.

На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля глава Госдепартамента США призвал российское правительство «без каких-либо оговорок, уклончивости или отклонения» объявить о том, что страна не планирует вторгаться на Украину.

В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что Россия сделала «очень много заявлений на различных уровнях» о том, что государство намерено сделать. Дипломат выразил сожаление, что данные заявления «не всеми воспринимаются и не всеми улавливаются».

Ранее британская газета Mirrоr опубликовала статью о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirrоr подобный материал выходил у таблоида Sun. Позже издания признали, что вторжение не состоялось. Однако затем американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила предоставить график «вторжений» на Украину, чтобы cпланировать отпуск. У главы российского МИД Сергея Лаврова продолжающаяся «истерия» Запада вызвала недоумение.