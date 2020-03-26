https://static.news.ru/photo/478303fe-6f4b-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мир столкнулся с глобальной угрозой из-за того, что Китай утаивал информацию о коронавирусе. Об этом заявил посол США в Великобритании Вуди Джонсон.

По словам дипломата, сначала китайские власти пытались скрывать новости о ситуации с распространением вируса, а затем стали выборочно делиться важными сведениями и создавать препятствия международным организациям здравоохранения, предлагавшим свою помощь.

В статье, опубликованной The Times, Джонсон отметил , что и КНР, и весь мир могли бы избежать наиболее серьёзных последствий коронавируса, если бы Пекин «поступил как надо и в нужное время».

Посол подчеркнул, что сегодня необходимо удвоить усилия по сотрудничеству и быстрому обмену информацией, чтобы «пройти» через создавшуюся ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп предложил называть коронавирус COVID-19 китайским. По словам американского лидера, он понимает, что «китайцы прошли через ад», но осуждает заявления некоторых местных руководителей о возможной причастности военных США к вспышке инфекции в Ухани.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.