Американский Boeing C-17A Globemaster III подал сигнал тревоги над Ираком Mash: самолет США Boeing C-17A Globemaster III подал сигнал тревоги над Ираком

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Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III подал сигнал тревоги в небе над Ираком, передает Mash. По его данным, на таких судах США перевозят танки Abrams и вертолеты.

Впоследствии борт зашел на посадку на военной авиабазе Али-Аль-Салем в Кувейте. При приземлении в воздухе кружил вертолет полиции.

Самолет вылетел из Германии. Грузоподъемность Boeing C-17A Globemaster III позволяет перевозить на борту три вертолета AH-64 Apache, танк Abrams, а также транспортировать порядка 100 военных.

Ранее СМИ со ссылкой на сервис Flightradar сообщали, что Globemaster III был замечен при вылете из Киева ночью 13 октября, но впоследствии информация не подтвердилась. Тот же самолет ВВС США, предположительно, 19 октября доставил оружие в Израиль, писал Telegram-канал «Военный осведомитель».

19 октября сообщалось о сигнале тревоги, поданном с самолета ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy в небе над Турцией. Перед этим американский военный транспортник кружил в районе Болгарии. Данное судно способно перевозить до 100 тонн груза — например, шесть вертолетов Apache, столько же единиц БТР Stryker, четыре БМП Bradley, один Abrams или 345 военных.