Американский БПЛА провёл разведку у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник американской армии замечен у побережья Крыма. Как отмечается на мониторинговом ресурсе Plane Radar, RQ-4B совершил взлёт с авиабазы Сигонелла в Италии.

Беспилотный летательный аппарат, по данным ресурса, начал разведывательную деятельность у берегов России ещё утром 11 сентября. Он совершил облёт Черноморского побережья РФ.

Кроме того, 11 сентября ещё один американский самолёт Challenger 650 Artemis был замечен в этом же районе. Он, свою очередь, вылетел из аэропорта Констанцы в Румынии.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 8 августа было зафиксировано порядка 40 случаев ведения разведки с воздуха у границ России. 30 из этих инцидентов были с участием самолётов-разведчиков, а в 10 случаях разведка велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. СМИ установили точное число единиц авиатехники НАТО, которые были привлечены к провокационным полётам. К данным мероприятиям со стороны НАТО было привлечено 33 самолёта разведки и 11 БПЛА.