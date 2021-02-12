СМИ: американских военных учат управлять украинскими танками

https://static.news.ru/photo/93cd342c-6ec9-11eb-a7d7-96000091f725_660.jpg Т-84 Фото: Strong Europe Tank Challenge 2018/public domain/wikipedia.org

Украина предоставила свой основной боевой танк Т-84 американским военным. Образец военной техники был замечен на полигоне Юма в Аризоне.

Цель поставки танка в США доподлинно неизвестна. Как правило, боевые образцы передают для испытаний или обучения, передаёт РИА Новости со ссылкой на материал в издании The National Interest.

Как сказано в статье, «обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат». Авторы публикации полагают, что украинские военные предоставили Соединённым Штатам свой Т-84, чтобы американские танкисты могли ознакомиться с этой платформой.

Отмечается, что это не первый случай, когда украинская модификация советской машины Т-80 была замечена в США. В частности, в 2003 году американские военные купили четыре таких танка для испытаний на Абердинском полигоне. А в апреле 2020 года на площадке испытательного центра в Юме были замечены Т-84 с системой активной защиты «Дрозд» и несколько боевых машин российского производства.

Ранее, как писал NEWS.ru, были обнародованы кадры, снятые внутри российского танка Т-72Б3. Таким образом, широкая общественность увидела боевую машину в такой ипостаси впервые.