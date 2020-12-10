Американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

https://static.news.ru/photo/fa3613a4-3b21-11eb-b0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Crawford/Global Look Press

Военные США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай нападения Ирана.

В частности, в США внимательно следят за индикаторами потенциальных приготовлений к атаке проиранского ополчения в Ираке. Их поведение внушает Пентагону беспокойство, сообщает газета Politico.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.

Кроме того, член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад заявил, что люди в Иране мечтают отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. Сообщалось, что преступление было совершено оружием, контролируемым через спутник. Иран возлагает ответственность за случившееся на Израиль, считая, что это убийство — провокация. Позже в Тегеране сообщили, что оружие, которым убили ядерщика, использовали в НАТО.

Как писал NEWS.ru, власти Германии опасаются ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива после убийства иранского физика-ядерщика. МИД ФРГ считает, что в преддверии смены власти в США необходимо сохранить возможности для диалога между Вашингтоном и Тегераном.