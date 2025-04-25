Американских союзников беспокоит непредсказуемость Трампа CNN: союзники США волнуются из-за идеи Трампа по территориальным уступкам Киева

Фото: dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Союзники Соединенных Штатов волнуются из-за планов главы Белого дома Дональда Трампа по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе. Они переживают, что Вашингтон будет настаивать на территориальных уступках России со стороны Киева.

Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине, — отметили информаторы.

Они напомнили заявления политика, которые связаны с требованиями России. Трамп отмечал, что РФ не имеет претензии на всю Украину. Это уже можно назвать уступкой для урегулирования ситуации. Должен ли Киев пойти на такие же уступки, президент не ответил. Он заявил, что это должно «зависеть от территории».

Некоторые источники считают слова хозяина Белого дома «опасным сигналом» президенту России Владимиру Путину и другим мировым лидерам. В их число также относят председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом информаторы не могли не признать, что переговорщики на этой неделе достигли значительного прогресса. Теперь стороны «подведены к точке», когда начнутся личные переговоры.

Ранее сообщалось, что Украину ждет новый этап унижения в лице ее президента Владимира Зеленского. Некоторые считают, что глава государства будет использовать траурную церемонию из-за смерти папы римского Франциска, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, однако попытка будет безуспешной.