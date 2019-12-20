https://static.news.ru/photo/00646f3c-239a-11ea-baa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

США спекулируют на создании из России образа врага, из-за чего Польша вынуждена отказываться от участия в международной политике. Такое мнение выразил член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

Он выпустил книгу о польско-российских отношениях, в которой раскритиковал американских политиков, находящихся у власти, и назвал их «болванами». Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны, — написал Модзелевский по поводу Ближневосточной конференции в Варшаве.

Профессор не пожалел и власти своей страны, заявив, что они выставляют себя «идиотами», поскольку закупают у США «какие-то списанные вооружения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Варшава может отказаться от покупки американских истребителей F-35. Как считают в Министерстве национальной обороны Польши, российские МиГи имеют куда больше перспектив. Там отметили, что американская сторона предлагала ряд мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту своих машин, однако в Польше решили, что F-35 не отвечают их требованиям.