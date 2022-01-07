Американские журналисты заявили о важности сдерживания России

В статье издания WSJ «Страшный момент для Европы» (A Dangerous Moment for Europe) американские журналисты высказывают мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.

Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы, — говорится в статье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.

Накануне Столтенберг сообщил, что Альянс ни под каким видом не пойдёт на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.

Главы МИД стран — членов НАТО заявили о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Москвой в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января, которое должно состояться в Брюсселе. В Альянсе также отметили, что страны военно-политического объединения готовы выразить единство в ответ на агрессию России против Украины.

Помимо заседания Совета, Россия проведёт переговоры с США по вопросам безопасности 10 января, которые должны состояться в Женеве. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.