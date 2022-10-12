Американские журналисты узнали содержание личной беседы Байдена с Зеленским WP: Байден потребовал от Зеленского прекратить жаловаться на недостаточную помощь от США

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Президент США Джо Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным. Отмечается, что Зеленский неоднократно критиковал США и западные страны за то, что они делают недостаточно для помощи Украине.

Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно, — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что президент США продолжает настаивать на том, что Вашингтон не откажется от оказываемой украинской стороне финансовой поддержки.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит 13 миллиардов долларов.