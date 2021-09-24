В США рассказали, зачем Эрдоган едет к Путину в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Сочи 29 сентября. Основные темы для обсуждения назвал американский журнал The National Interest. В повестке — закупка С-400, авиаудары в Идлибе и прошедшие выборы в Госдуму.

Российские войска усилили авиаудары по террористической группировке «Джейш аль-Фатх» в Идлибе, что взволновало Эрдогана, сообщает издание.

Режим Башара Асада в Сирии представляет угрозу для южных границ Турции. Поэтому я, как друг России, ожидаю от Владимира Путина другого подхода в отношении этого конфликта, — процитировал журнал президента Турции.

Эрдоган нацелен на дружеские отношения с Россией, он подтвердил это закупкой второй партии российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», считают аналитики. При этом российский политолог Фёдор Лукьянов не верит в успешность решения вопроса, так как интересы стран противоположны.

Все договорённости, которые достигались неоднократно, — о выводе оттуда боевиков, что Турция куда-то их денет, потому что у неё там очень большой контингент, — они не работают, — считает Лукьянов.

Также в материале упоминается, что МИД Турции не признаёт аннексию Крыма и потому результаты выборов в Госдуму в Крыму не несут для Анкары юридической силы.

Ранее помощь в решении конфликта в сирийском Идлибе как причину для визита Эрдогана в Сочи называл ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев. Он предположил, что подобными шагами глава Турции пытается компенсировать потери рейтинга у населения.