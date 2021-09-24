В США рассказали, зачем Эрдоган едет к Путину в Сочи
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:17, 26 сентября 2021
Реджеп Эрдоган, Владимир ПутинФото: President of Russia/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Сочи 29 сентября. Основные темы для обсуждения назвал американский журнал The National Interest. В повестке — закупка С-400, авиаудары в Идлибе и прошедшие выборы в Госдуму.
Российские войска усилили авиаудары по террористической группировке «Джейш аль-Фатх» в Идлибе, что взволновало Эрдогана, сообщает издание.
Режим Башара Асада в Сирии представляет угрозу для южных границ Турции. Поэтому я, как друг России, ожидаю от Владимира Путина другого подхода в отношении этого конфликта, — процитировал журнал президента Турции.
Эрдоган нацелен на дружеские отношения с Россией, он подтвердил это закупкой второй партии российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», считают аналитики. При этом российский политолог Фёдор Лукьянов не верит в успешность решения вопроса, так как интересы стран противоположны.
Все договорённости, которые достигались неоднократно, — о выводе оттуда боевиков, что Турция куда-то их денет, потому что у неё там очень большой контингент, — они не работают, — считает Лукьянов.
Также в материале упоминается, что МИД Турции не признаёт аннексию Крыма и потому результаты выборов в Госдуму в Крыму не несут для Анкары юридической силы.
Ранее помощь в решении конфликта в сирийском Идлибе как причину для визита Эрдогана в Сочи называл ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев. Он предположил, что подобными шагами глава Турции пытается компенсировать потери рейтинга у населения.