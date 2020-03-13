Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выборы в США в последние годы представляют собой денежные игры богатых людей и не соответствуют пропагандируемым Вашингтоном демократическим ценностям. Об этом заявили в Госсовете КНР.

Богачи финансируют избирательные кампании и получают «небывалое политическое влияние». Политическим процессом управляют деньги, что приводит к искажению общественного мнения и разрушению краеугольного камня демократии, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Госсовета о нарушении прав человека в США.

В качестве примера в Пекине привели промежуточные парламентские выборы в США в 2018 году, затраты на которые составили $5,7 млрд. Это сделало их самыми дорогими в истории американского конгресса.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Вашингтоне ответило на очередной выпад по поводу якобы вмешательства России в выборы в США. Дипмиссия призвала американских политиков прекратить голословные обвинения.

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