Выборы в США в последние годы представляют собой денежные игры богатых людей и не соответствуют пропагандируемым Вашингтоном демократическим ценностям. Об этом заявили в Госсовете КНР.
Богачи финансируют избирательные кампании и получают «небывалое политическое влияние». Политическим процессом управляют деньги, что приводит к искажению общественного мнения и разрушению краеугольного камня демократии,
В качестве примера в Пекине привели промежуточные парламентские выборы в США в 2018 году, затраты на которые составили $5,7 млрд. Это сделало их самыми дорогими в истории американского конгресса.
Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Вашингтоне
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