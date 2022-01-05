Пентагон: запуск ракеты КНДР не представлял угрозы для США и союзников
Никита Чайка
Никита Чайка
11:18, 05 января 2022
Фото: JEON HEON-KYUN/ТАСС
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Испытание КНДР баллистической ракеты не несло в себе непосредственную угрозу для США и их союзников. Подобные запуски оказывают дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе, военная программа Северной Кореи — незаконна. Вашингтон проводит тесные консультации с партнёрами после испытания северокорейской ракеты, сообщается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.
Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников, данный запуск баллистической ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остаётся нерушимой, — говорится в сообщении.
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно ранее заявил, что запуск северокорейской ракеты является угрозой для безопасности в регионе и представляет серьёзную проблему для международного сообщества.
Ранее сообщалось, что утром 5 января КНДР произвела запуск неизвестного объекта в сторону Японского моря. По данным японской службы береговой охраны, это могла быть баллистическая ракета.
Позже стало известно, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. В канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб в связи с предполагаемым ракетным пуском.