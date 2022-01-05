Пентагон: запуск ракеты КНДР не представлял угрозы для США и союзников

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Особая вина за допущение протетстной ситуации в Казахстане лежит на правительстве республики. Об этом заявил президент Касым-Жомар Токаев. Как сообщается на сайте администрации главы государства, в среду, 5 января, он провёл совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

В ходе совещания Токаев рассказал, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она была принята главой государства. Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев...