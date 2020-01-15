https://static.news.ru/photo/a6dbe3aa-3825-11ea-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix/Global Look Press

Подразделения Вооружённых сил США вновь приступили к совместным операциям с Ираком, которые пришлось приостановить из-за протестов перед американским посольством в Багдаде.

По словам источников в Пентагоне, военнослужащие Соединённых Штатов хотели как можно быстрее возобновить совместные действия с целью предотвратить любые попытки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) провозгласить своей победой приостановку операций, передаёт The New York Times.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон может сократить военную помощь Ираку, если Багдад потребует вывести американский военный контингент из страны. Сумма помощи Ираку, ранее одобренная Конгрессом США, может быть урезана на $250 млн.