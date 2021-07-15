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Американские военные усомнились в победе флота США над Китаем

12:12, 16 июля 2021
Фото: USNavy/facebook.com
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Двое высокопоставленных военных — генерал Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери — по просьбе Конгресса США подготовили секретный доклад о состоянии военного флота. В документе отмечено, что американские корабли не смогут противостоять китайским, сообщает Daily Mail.

По результатам опроса личного состава выяснилось, что всё больше военных уверены, что руководство страны нацелено на идеологическую обработку рядового состава в духе расовой и гендерной терпимости, а не на боевую подготовку. Также некоторые указали на недостаток финансирования надводного флота США.

Действующие и отставные офицеры пришли к выводу, что нынешний американский флот плохо подготовлен к войне с Китаем. По их мнению, если не будет никаких изменений в подготовке флота, то Штаты рискуют проиграть следующий крупный военно-морской конфликт.

Ранее читатели Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.

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