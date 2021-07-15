Американские военные усомнились в победе флота США над Китаем

Двое высокопоставленных военных — генерал Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери — по просьбе Конгресса США подготовили секретный доклад о состоянии военного флота. В документе отмечено, что американские корабли не смогут противостоять китайским, сообщает Daily Mail.

По результатам опроса личного состава выяснилось , что всё больше военных уверены, что руководство страны нацелено на идеологическую обработку рядового состава в духе расовой и гендерной терпимости, а не на боевую подготовку. Также некоторые указали на недостаток финансирования надводного флота США.

Действующие и отставные офицеры пришли к выводу, что нынешний американский флот плохо подготовлен к войне с Китаем. По их мнению, если не будет никаких изменений в подготовке флота, то Штаты рискуют проиграть следующий крупный военно-морской конфликт.

Ранее читатели Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.