Американские военные убили несколько человек в аэропорту Кабула

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в силах безопасности.

Как отмечается, инцидент произошёл после выхода толпы на взлётно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, что военные США открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула для разгона толпы, которая выбежала на взлётно-посадочную полосу в попытке вылететь из страны.

Число прибывающих в аэропорт людей растёт. Они толпятся у входа. Люди пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Стало известно, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.