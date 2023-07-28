Американские военные получат допвыплаты за участие в СВО на Украине Американским военным решили доплачивать по $7,5 в день дополнительно за участие в СВО

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Американским военным решили доплачивать за участие в боевых действиях на Украине, сообщает издание Army Times со ссылкой на представителя Пентагона. Эти выплаты выделяют за «неминуемую опасность», которой подвергаются военные, они будут получать $7,5 в день, но не более $225 в месяц.

Оплата за неминуемую опасность предлагается военнослужащим, которые служат в районах, где они могут пострадать от вражеского огня или мин, восстания, гражданской войны или терроризма. <...> Военнослужащие на Украине теперь могут зарабатывать дополнительные $7,50 в день, но не более $225 в месяц, в дополнение к своей базовой зарплате и другим бонусам, — говорится в сообщении издания.

Army Times отмечает, что военные США уже могут получать отдельное пособие в размере $150 как надбавку за работу в тяжелых условиях. Однако по новым правилам эта сумма упадет до $100 в месяц в сочетании с новым бонусом.

Ранее стало известно, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре текущего года. Вашингтон намерен поставить Украине более старые модели М1А1 вместо современной версии А2. На подготовку последнего варианта может уйти целый год. С танков снимут все чувствительные технологии, в том числе секретную броню из обедненного урана. При этом американское руководство планирует направить часть танков в Германию, где они пройдут модернизацию. После этого боевые машины будут переданы Киеву.