Американские военные погибли при ракетном ударе по базе в Сирии Al Mayadeen: военные США погибли при ракетном ударе по базе в Сирии

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Американские военные погибли в результате ракетного удара по базе США на востоке Сирии, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. По данным СМИ, по ней было выпущено 15 ракет. База располагается на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор.

Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе «Конико» на востоке Сирии, — говорится в сообщении телеканала.

Число погибших не уточняется. Официальных сообщений Пентагона на эту тему также не поступало. При этом телеканал утверждает, что другая американская военная база, расположенная в Хасаке на северо-востоке Сирии, подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время США располагают 24 базами и четырьмя пунктами на территории САР, которые регулярно подвергаются ударам. Пентагон возлагает ответственность за атаки на группировки, связанные с Ираном и объясняет их активизацией действий в секторе Газа.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден приказал нанести авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии. По его словам, такое решение глава государства принял для защиты американских военных и интересов страны. Глава Пентагона отметил, что удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию членов проиранской группы.