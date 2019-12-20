https://static.news.ru/photo/1e49c210-23ca-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская военная техника, оставшаяся со времён Советского Союза, находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современной техники, отчего страдают военные РФ, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования. Об этом сообщил американский журнал Popular Mechanics.

Эксперты издания отмечают, что последние события, такие как пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», катастрофа «Лошарика» и крушение Ту-22М3 под Мурманском, являются наглядным примером того, к какому состоянию пришла современная Россия в военном плане.

Ранее американский журнал The National Interest составил рейтинг самых сильных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. Первое место занял ВМФ США, так как он самый многочисленный. На втором месте — флот КНР благодаря китайскому правительству, увеличившему оборонный бюджет в десять раз по сравнению с 1989 годом. «Традиционно сухопутной» России досталось третье место, в основном, как пишет издание, благодаря наследию СССР, писал NEWS.ru.