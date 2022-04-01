Американские СМИ серьезно заинтересовались весенним призывом в России

Весенний призыв на срочную военную службу в России привлёк повышенное внимание американских СМИ. Представители прессы США связали очередную призывную кампанию с событиями вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В США газета The Washington Post вышла с заголовком об объявленном призыве. Издание The Hill в свою очередь опубликовало материал, в котором сообщило, что «напряжение», связанное с Украиной, соотносится с количеством планируемых к призыву новобранцев. Телеканал CNN заявил, что призыв готовится в качестве смены служащих, участвующих в спецоперации.

Весенний призыв стартовал в России 1 апреля. Минобороны планирует направить в войска более 134,5 тысячи человек. В ведомстве подчёркивали, что призыв не имеет отношения к спецоперации на Украине, куда направляют только служащих по контракту. Это же подтвердил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны России заявили о выявлении нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что практически все они вывезены в Россию. Он добавил, что несколько солдат-срочников попали в плен и предпринимаются действия для их освобождения.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники. Он также категорически потребовал исключить подобные случаи впредь.