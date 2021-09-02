Американские правые выйдут на митинг, посвящённый штурму Капитолия

Американские праворадикальные группировки планируют принять участие в митинге у Капитолия. Об этом сообщило Associated Press.

Радикалы из таких организаций, как Proud Boys и «Хранители клятвы», будут требовать «справедливости» для сотен людей, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Вашингтоне в январе, сообщает агентство.

Беспорядки произошли, когда конгрессмены должны были утвердить итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. На них победил Джо Байден. Им помешали ворвавшиеся в здание сторонники Трампа. После этого члены конгресса были немедленно эвакуированы, в здании конгресса произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что 6 января в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне погибла сторонница Трампа ветеран ВВС США Эшли Бэббит. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение, когда пыталась пролезть в проём забаррикадированной двери. Её экстренно доставили в больницу, но спасти Бэббит не удалось. Кроме неё, в беспорядках погибли ещё три человека.

Позже лейтенант полиции Майкл Бирд, убивший Бэббит во время беспорядков в Капитолии, назвал себя «спасителем бесчисленных жизней».