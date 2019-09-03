https://static.news.ru/photo/1437ce00-ce8b-11e9-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Американские сенаторы призвали директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни сохранить предоставление военной помощи Украине.

Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства, — говорится в письме, текст которого опубликован на сайте сенатора-республиканца Роба Портмана.

В обращении также говорится, что военная помощь Киеву имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины.

Президент Штатов Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. В 2019 финансовом году она составляет $250 млн. На время пересмотра средства будут заморожены. У американского лидера возникли сомнения в использовании этих денег «наилучшим образом с точки зрения интересов США».

Как писал News.ru, представитель посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что политика Вашингтона по поддержке Украины не изменилась. Она уточнила, что помощь Киеву заключается в предоставлении усовершенствованных оборонных средств для мониторинга и защиты её границ.