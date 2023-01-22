Американские конгрессмены захотели ударить по Крыму Конгрессмен США Маккол: Киеву нужны ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму

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Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей США Майкл Маккол призвал передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму, сообщает телеканал ABC News. Американский законодатель аргументировал желание атаковать российский полуостров тем, что оттуда якобы проводятся запуски беспилотников.

Киеву нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму, — сказал Маккол.

Он также призвал начать поставки танков Abrams, чтобы европейские партнеры по НАТО начали поставки танков Leopard. Он выразил уверенность в том, что Россия якобы вскоре начнет свое наступление.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative ранее заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил на своей странице в Twitter, что вооруженным силам Украины не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира.