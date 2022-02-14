Американские и украинские военные обсудили «вторжение» России

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудили по телефону обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

Председатель Милли вновь подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета Украины и её территориальной целостности, — сказано в заявлении комитета начальников штабов США.

Несмотря на заявления Запада о якобы планируемом вторжении, российские власти на официальном уровне неоднократно отвергали подобные обвинения.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. При этом накануне Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.

В рамках этого переноса Госдепартамент США постановил уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в украинской столице, сообщила газета Wall Street Journal. По информации издания, предполагается, что эти меры сделают здание посольства США в Киеве неприемлемым для функционирования в качестве дипмиссии.