Военные США и Канады совершат под контролем наблюдательный полёт над Россией. Об этом
Как уточняет сайт, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что миссия пройдет в рамках реализации Международного договора по открытому небу. Её проведёт канадский самолёт наблюдения C-13OJ.
Российские военные, находясь на борту самолёта вместе с представителями США и Канады, будут контролировать полёт и соблюдение международных условностей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение страны покинуть Договор по открытому небу. Отмечается, что хоть документ уже подписан, решение не окончательное.
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