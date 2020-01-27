https://static.news.ru/photo/81b64a7c-40b6-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gellinger /Pixabay.com

Военные США и Канады совершат под контролем наблюдательный полёт над Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как уточняет сайт, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что миссия пройдет в рамках реализации Международного договора по открытому небу. Её проведёт канадский самолёт наблюдения C-13OJ.

Российские военные, находясь на борту самолёта вместе с представителями США и Канады, будут контролировать полёт и соблюдение международных условностей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение страны покинуть Договор по открытому небу. Отмечается, что хоть документ уже подписан, решение не окончательное.