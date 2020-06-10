США вновь пытаются привлечь Китай к переговорам по трёхсторонней сделке по контролю за ядерным оружием с Россией. На этот раз поставлена конкретная дата — 22 июня, когда в Вене встретятся спецпредставитель президента США по разоружению Маршалл Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Для достижения цели Белый дом готовится настроить мировое сообщество против КНР, однако опрошенные NEWS.ru американские эксперты уверены: у Вашингтона нет шансов переубедить Пекин.

Инициатива президента США Дональда Трампа заключить трёхстороннее соглашение по контролю над ядерными вооружениями с Россией и Китаем существует не первый год. Этот документ, по задумке американского лидера, должен прийти на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — последнему двустороннему соглашению между Вашингтоном и Москвой в сфере стратегической стабильности. Его действие истекает в феврале 2021 года, однако стороны так и не начали вести предметные переговоры о его продлении.

Первая очная встреча переговорщиков от двух сторон, Рябкова и Биллингсли, состоится на нейтральной территории в Вене. Здесь же в январе 2020 года прошла встреча Рябкова с замгоссекретаря США по нераспространению Кристофером Фордом. Тогда дипломатам не удалось достичь понимания. В данный момент разногласия наблюдаются уже на этапе подготовки к переговорам из-за решения США пригласить в Вену представителя КНР. Заставить Китай принять предложение, по плану Белого дома, должна была Россия, однако в Москве отказались это делать. Теперь Вашингтон готовится справиться собственными силами.

По данным высокопоставленного источника в администрации президента США, которого цитирует The Washington Post, новая американская стратегия по вовлечению Китая в переговоры не что иное, как «кампания по оказанию давления». Так утверждения Вашингтона о проведении КНР ядерных испытаний малой мощности должны положить начало мобилизации международного сообщества против Китая в сфере нераспространения. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил руководство КНР в сокрытии данных о распространении коронавируса и пригрозил ввести санкции в связи с планами Пекина принять новый закон о безопасности в Гонконге.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц считает, что Китай не будет участвовать во встрече в Вене, но США по итогам переговоров могли бы озвучить ряд предложений «на перспективу». В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что Пекин ранее отказался обсуждать стратстабильность с Вашингтоном на двусторонней основе.

Для того, чтобы подогреть интерес Китая к переговорам как на двусторонней, так и трёхсторонней основе, американская сторона может затронуть в ходе переговоров в Вене вопросы, представляющие интерес для КНР. Это — ситуация вокруг Северной Кореи и Ирана, включая проблему продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана и санкционную политику в отношении обеих стран в целом. Также администрация Трампа может попытаться лишить Китай возможности высказывать свою позицию по этим позициям, например, не включив страну в расширенный формат G7, или снизить роль переговоров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием. Ричард Вайц Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

Джошуа Поллак, эксперт по нераспространению из Института Миддлбери международных исследований в Монтерее заявил NEWS.ru, что США не могут заставить Китай присоединиться к переговорам, если тот в них не заинтересован. У КНР, по мнению американского специалиста, нет причин сокращать запас своих ядерных ракет до того момента, как Россия и США не уменьшат свои собственные арсеналы до нескольких сот единиц.

Стремление США видеть Китай в качестве участника переговоров обречено на провал. Сейчас оно больше строится на желании администрации Трампа обвинить кого-то другого в неудаче, чем на реальной стратегии. Джошуа Поллак эксперт по нераспространению из Института Миддлбери международных исследований в Монтерее эксперт по нераспространению из Института Миддлбери международных исследований в Монтерее

Провал с привлечением Китая к новой сделке по ядерным вооружениям в конечном итоге приведёт к концу СНВ-3, считает старший сотрудник James Martin Center по вопросам нераспространения ядерного оружия Майлз Помпер. Такую позицию эксперт высказал в беседе с NEWS.ru.