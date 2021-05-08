Американские десантники пострадали на учениях в Эстонии

10 десантников США были госпитализированы в Эстонии после приземления на аэродроме Нурмси в ходе учений Swift Response. Об этом пресс-атташе американского посольства в Эстонии сообщил газете Postimees.
Это обычная часть воздушных операций, — отметил он.
Пресс-атташе посольства США подчеркнул, что ни одна из травм не опасна для жизни и большинство солдат вернулись к работе. При этом трое военнослужащих восстанавливаются после травм ног.
Ранее стало известно, что около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Прибалтийское агентство Delfi сообщило со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны, что высадка десанта