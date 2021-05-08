Американские десантники пострадали на учениях в Эстонии

https://static.news.ru/photo/9dcb15ea-b0e9-11eb-818e-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

10 десантников США были госпитализированы в Эстонии после приземления на аэродроме Нурмси в ходе учений Swift Response. Об этом пресс-атташе американского посольства в Эстонии сообщил газете Postimees.

Издание пишет со ссылкой на дипломата, что утром в субботу несколько десантников получили лёгкие травмы при приземлении.

Это обычная часть воздушных операций, — отметил он.



Пресс-атташе посольства США подчеркнул, что ни одна из травм не опасна для жизни и большинство солдат вернулись к работе. При этом трое военнослужащих восстанавливаются после травм ног.

Ранее стало известно, что около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Прибалтийское агентство Delfi сообщило со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны, что высадка десанта прошла на аэродром в местечке Нурмси Ярваского уезда в рамках военных учений Swift Response 21. На парашютах выбрасывалась также военная техника и оборудование.