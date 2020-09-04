Американские бомбардировщики приблизились к Крыму со стороны Украины

https://static.news.ru/photo/5d04c02e-eea7-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Philip Bryant/Global Look Press

Бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к крымскому полуострову со стороны Украины.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress вылетели с авиабазы Фэрфорд, которая расположена в английском графстве Глостершир, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Далее самолёты приблизились к границе с Крымом и пролетели над Азовским морем.

Бомбардировщики отработали нанесение ракетных ударов по военным объектам, которые располагаются в Крыму и на юге России.

Ранее NEWS.ru писал, что два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Чёрным морем. Генерал-полковник Николай Антошкин высоко оценил профессионализм российских лётчиков, подчеркнув, что военные имеют хорошую подготовку, а Су-27 удобны в управлении.