Польша из «маргинала» стала ключевым членом НАТО, считают аналитики американского издания Politico. Страна помогает Украине оружием и собирается увеличивать расходы на оборону, передаёт их мнение «ПолитРоссия». В этом играет значительную роль то, что у Польши протяжённая граница с Украиной.

Нет никаких сомнений в том, что Польша перешла из ранга маргинального игрока в ранг ключевого члена Западного альянса. Варшава вместе с другими союзниками отправляет оружие на Украину. Также правительство страны намерено увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, — сообщает издание.

До этого, по мнению авторов, Польша была неспособна помочь в противостоянии с Россией, к этому привели её «неровные» отношения с США.

В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что Вашингтон по просьбе Варшавы отправит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они потребуются для отражения потенциальных угроз НАТО, пояснил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооружённых сил Адам Миллер.