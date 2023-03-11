Американские аналитики признали небезнадежным конфликт на Украине Аналитики RAND: у России, США и Китая сохраняются 22 сферы для сотрудничества

Фото: МО Украины

Американская исследовательская корпорация RAND выделила в своем докладе «Мало общего. Перспективы взаимодействия США с Китаем и США с Россией в области безопасности» 22 направления для возможного сотрудничества трех крупных государств, передает РБК. Наиболее перспективным для сотрудничества трех держав остается направление по так называемым глобальным общественным благам — продовольственной безопасности, контролю за изменениями климата, работе над глобальной кибербезопасностью, сотрудничеству по Арктике.

Одним из общих направлений может оставаться сохранение ядерной сделки с Ираном. Ни одна из трех стран не заинтересована в том, чтобы Тегеран завладел ядерным оружием. При этом небезнадежной остается возможность решения украинского конфликта: стороны могут договариваться о том, как снизить интенсивность боевых действий, а также решать гуманитарные вопросы и сдерживать конфликт от эскалации, однако без участия России решить этот вопрос не получится, считают эксперты.

24 февраля МИД Китая опубликовал свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Политолог Константин Калачев назвал его нереализуемым. По его словам, ни Россия, ни Украина не готовы жертвовать территориями, а сам опубликованный план является хорошим поводом для пиара Китая. По его словам, этот шаг представит Пекин как борца за мир, но не более.