Разведка Соединённых Штатов возложила вину за использование химического оружия (хлора) в сирийской Латакии в мае 2019 года на режим действующего президента страны Башара Асада.
Американский государственный секретарь Майкл Помпео объявил об этом на пресс-конференции, передаёт Reuters.
Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия, — подчеркнул он.
Политик отметил, что в Вашингтоне внимательно изучили всю информацию и в высокой степени уверены в верности этого вывода.
Ранее News.ru сообщал, что 3 сентября база Хмеймим, расположенная неподалёку от сирийского города Латакия, подверглась атаке беспилотников, принадлежащих боевикам. В Латакии были слышны выстрелы работающих средств противовоздушной обороны. Атаку БПЛА удалось успешно отразить. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух ударных беспилотных летательных средств на безопасной дистанции от Хмеймима.