https://static.news.ru/photo/b7c32c7c-e07e-11e9-ac54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Zhen/Xinhua/Global Look Press

Разведка Соединённых Штатов возложила вину за использование химического оружия (хлора) в сирийской Латакии в мае 2019 года на режим действующего президента страны Башара Асада.

Американский государственный секретарь Майкл Помпео объявил об этом на пресс-конференции, передаёт Reuters.

Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в Вашингтоне внимательно изучили всю информацию и в высокой степени уверены в верности этого вывода.

Ранее News.ru сообщал, что 3 сентября база Хмеймим, расположенная неподалёку от сирийского города Латакия, подверглась атаке беспилотников, принадлежащих боевикам. В Латакии были слышны выстрелы работающих средств противовоздушной обороны. Атаку БПЛА удалось успешно отразить. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух ударных беспилотных летательных средств на безопасной дистанции от Хмеймима.