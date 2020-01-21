https://static.news.ru/photo/ed0e9f02-3c26-11ea-b59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: oceangate.com

Частная американская компания сообщила о планах «хирургическим путём» при помощи подводных роботов частично удалить крышу рубки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник» для извлечения «драгоценных артефактов», в том числе радиоаппаратуры фирмы «Маркони».

Корабль портится, и если мы не примем меры сейчас, мы опоздаем, — заявил президент RMS Titanic Inc. Бреттон Ханчак.

20 января его фирма подала в федеральный суд штата Виргиния уведомление о соответствующем намерении. Инициативу вряд ли поддержат правительства США и Великобритании, отмечает The Telegraph.

Министр судоходства Великобритании Нусрат Гани заявила, что заключённый со Штатами «исторический договор» об охране подразумевает ответственность обеих стран за выдачу разрешений на спуск к «Титанику» и поднятие на поверхность находящихся в пароходе предметов.

Как писал NEWS.ru, дайверы впервые за 14 лет опустились на огромную глубину, чтобы снять в сверхвысоком разрешении останки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник». Видеосъёмку произвели в формате 4K.