Гражданку США Дженифер Тэлбот задержали в международном аэропорту столицы Филиппин Манилы за попытку вывезти из страны новорождённого ребёнка. Женщина спрятала младенца в ручной клади.
Проходя паспортный контроль, 43-летняя американка не заявляла о существовании ребёнка инспектору. В своё оправдание женщина сказала таможенникам, что является тётей малыша, однако у неё не было каких-либо документов, подтверждающих этот факт, сообщает телеканал
Власти Филиппин собираются обвинить задержанную женщину в торговле детьми, пишет «
Ранее News.ru писал, что таможенники в московском аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз четырёх детёнышей гиббона. Переместить обезьян на территорию России пыталась 44-летняя гражданка Вьетнама. Пассажирка прятала их в клетке с собакой.