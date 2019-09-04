https://static.news.ru/photo/8eff1ad0-cf17-11e9-85c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Гражданку США Дженифер Тэлбот задержали в международном аэропорту столицы Филиппин Манилы за попытку вывезти из страны новорождённого ребёнка. Женщина спрятала младенца в ручной клади.

Проходя паспортный контроль, 43-летняя американка не заявляла о существовании ребёнка инспектору. В своё оправдание женщина сказала таможенникам, что является тётей малыша, однако у неё не было каких-либо документов, подтверждающих этот факт, сообщает телеканал CNN Philippines . Возраст младенца составляет всего шесть дней.

Власти Филиппин собираются обвинить задержанную женщину в торговле детьми, пишет « Ридус ». Малыш в настоящее время передан на попечение органов социальной защиты.

Ранее News.ru писал, что таможенники в московском аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз четырёх детёнышей гиббона. Переместить обезьян на территорию России пыталась 44-летняя гражданка Вьетнама. Пассажирка прятала их в клетке с собакой.