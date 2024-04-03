Американист объяснил, куда НАТО перекачивает деньги Американист Блохин: НАТО перекачивает деньги из ЕС в США

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НАТО сегодня напоминает насос, который перегоняет средства из европейских стран в США, снабжая американский военно-промышленный комплекс, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, поддержание контроля Штатов над Европой является одной из главных задач Альянса, вторая заключается в противостоянии с Россией.

Между Россией и Западом существуют фундаментальные противоречия. А между собой, в рамках Альянса, они договорятся. Например, Турцию смогли уговорить согласиться на включение новых членов. А Россию в НАТО рассматривают в качестве главного противника, — сказал Блохин.

По его словам, определенные политические круги в Европе призывают НАТО активнее действовать за пределами Европы, так как сейчас Блоку необходимо сдерживать Китай. Поэтому, отмечает эксперт, приоритет в объединении отдается Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy отметил, что Североатлантический альянс плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике. По мнению исследователя, даже принятие Швеции и Финляндии в объединение кардинально не изменило ситуации. В частности, военно-морские силы большинства стран — участниц НАТО не готовы к условиям боевых действий в арктических условиях, уверен он.