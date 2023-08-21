Американист рассказал, как спонсоры республиканцев повлияют на выборы в США Американист Макаренко: раскол спонсоров республиканцев — характерное поведение

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Раскол среди спонсоров Республиканской партии абсолютно не метания, а характерное для них поведение до начала праймериз перед президентскими выборами в США, заявил NEWS.ru американист Борис Макаренко. По его словам, спонсоры финансируют разных кандидатов, чтобы создать атмосферу настоящей конкуренции и проверить на прочность участников выборов. Однако в глобальном смысле их мнение не играет решающую роль в выборе кандидата от партии.

Спонсоры, конечно, очень важны, но судьбу праймериз решают не они. Без них трудно провести кампанию, но все-таки это политическая партия, которая действует в условиях беспрецедентно конкурентных предварительных выборов, — отметил Макаренко.

Политолог напомнил, что было время, как в конце прошлого года, когда спонсоры хвалили губернатора Флориды Рона Десантиса, считавшегося до этого основным соперником Трампа. Однако сейчас, по его словам, ситуация обстоит иначе. Эксперт при этом отметил, что кандидатуры губернатора Вирджинии Гленна Янгкина и губернатора Джорджии Брайана Кемпа не стоит рассматривать всерьез.

Меня удивляют, что в числе возможных кандидатов называю эти два имени, которые до сих пор не включились в избирательную кампанию праймериз и не сделали абсолютно ничего для своего продвижения, — заявил Макаренко.

Политолог отметил, что не ожидает более серьезной конкуренции Трампу на президентских выборах, чем действующий лидер США Джо Байден. По его словам, у букмекеров в демократическом электорате на втором месте от демократов губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, но он обещал не выдвигаться против Байдена.

Однако совершенно понятно, что если что-то помешает Байдену выдвигаться, то в Ньюсоме видят альтернативу, — сказал Макаренко.

Ранее Axios написало, что многие в Республиканской партии находятся в отчаянии и обеспокоены тем, что может произойти, если Трамп станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году. Издание узнало от своих источников, что некоторые крупнейшие спонсоры республиканцев настаивают, чтобы нашли более «жизнеспособную альтернативу».

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов. Он отметил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку и так опережает других кандидатов-однопартийцев. По данным опроса CBS, 62% республиканцев поддерживают Трампа, тогда как за его соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, выступают лишь 16%.

Раскол среди спонсоров Республиканской партии абсолютно не метания, а характерное для них поведение до начала праймериз перед президентскими выборами в США, заявил NEWS.ru американист Борис Макаренко.