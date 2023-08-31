Американист рассказал, как предотвратить войну между Россией и США Американист Межуев допустил вступление Киева в НАТО в обмен на прекращение огня

Фото: МО РФ

Киев может даже вступить в НАТО, но должен вместе с тем предоставить России гарантии о прекращении огня, чтобы завершить украинский конфликт и предотвратить возможную войну между Москвой и Вашингтоном, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. Он подтвердил, что вероятность начала военной эскалации между двумя сверхдержавами с каждым днем становится более реальной.

Пускай даже Украина вступает в НАТО, лишается нейтрального статуса, но даст России гарантии о прекращении огня. Мы могли бы оставить решение этого вопроса на долгосрочную перспективу, а через много лет уже будут другие люди и другие отношения, и все решится. Но они же этого не делают. Все потому, что администрация Байдена находится под огромным давлением антироссийского лобби, — заявил Межуев.

Американист заявил, что постоянные удары БПЛА по российским территориям могут привести к серьезной катастрофе с большим числом жертв. По его словам, может возникнуть ситуация, когда российское руководство, которое говорит о нежелании применять ядерное оружие, будет вынуждено на это. В свою очередь, НАТО будет вынуждена ответить, добавил американист.

Политолог подчеркнул, что ни одна из сторон не хочет начала боевых действий, но цепь событий может привести к такому исходу. По его словам, на Западе почему-то уверены, что президент России Владимир Путин отступит и не ответит на бомбардировки ВСУ, «однако это не так».

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране. По его словам, эта война станет, скорее, политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.