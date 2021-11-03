Американист рассказал о «теориях заговора» в США

Каждый шестой американец, согласно опросам, считает, что правительство контролируют сатанисты или иные силы. Американист Дмитрий Дробницкий в интервью NEWS.ru рассказал, какие типы теории заговора существуют в США.

По его словам, в Соединенных Штатах функционируют два типа теории заговора - общенаучные и актуально-политические. В подтверждение этой мысли он привёл два примера. Первый: американцы не были на Луне, и всё снял Стэнли Кубрик. Это пример первого типа такого рода теорий. Но, с другой стороны, по его словам, выборы 2020 года оказались весьма странными, и совсем не факт, что на них действительно победил действующий президент США Джо Байден. Многие американские телеканалы тоже называют это теорией заговора. Но вот эти два типа теории заговора необходимо разделять, уверен специалист.

Теория заговора всегда указывает на неочевидный факт. В данном случае нужно разбираться с социальной фобией. В США очень много СМИ, популярных радиостанций, Telegram-каналов, которые часто „разбираются“ в разнообразных ситуациях, начиная, например, с того, как родилась Вселенная. Поэтому американцы часто покупаются на теорию заговора, даже по пустякам. А вот второй вариант уже другое дело. Если задать вопрос леволиберальным силам в США, то можно получить ответ: страной заправляет секта сатанистов. Сейчас такое время, что любой термин можно вывернуть наизнанку. Нельзя говорить огульно, что все американцы любят теорию заговоров, — сказал Дробницкий.

Он объяснил и ситуацию с известным конспирологическим движением Qаnon, которое продвигает идею, что в США процветает коррупция, а страной правят радикалы.

QАnon — это очень интересное конспирологическое движение. Оно отличалось своей оптимистичностью. Всех негодяев, коррупционеров, и вообще тех, кто против США, скоро похватают и посажают, — привел американист позицию последователей этого движения.

По его словам, это движение «верит в заговор хороших людей». Однако после того, как официально на должности президента США был утверждён Джо Байден, произошел известный подрыв идеологической основы Qаnon.

Стоит отметить, что американцы устали жить в мире, где зло постоянно побеждает, отметил специалист. Сейчас перед ними стоит вопрос, кто управляет государством: крупнейшие корпорации или именно правительство. Ввиду того, что в США нарастают внутренние разногласия, очевидно, что будет еще много «теорий заговоров», которые обусловлены ростом социальных фобий, заключил Дробницкий.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий американец (31%) верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года в стране были сфальсифицированы, а победа была украдена у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа.