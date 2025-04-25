Американист раскрыл, чего ждать от встречи Путина и Уиткоффа Американист Дробницкий предложил не ждать сейчас мирного соглашения по Украине

Фото: kremlin.ru

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Возможная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа не приведет к подписанию мирного соглашения по Украине, предположил в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, президент США Дональд Трамп не имеет полного влияния на Киев и Брюссель.

Я думаю, что Уиткофф и Путин поговорят на техническом уровне о том, какие есть возможности укрепления хоть какого-то доверия [между странами] в условиях недоверия. <…> Не будет сейчас никакого мирного соглашения. Просто потому, что нет возможности у Трампа влиять на Украину, на Европу, на Брюссель, на Париж, на Берлин. Это и есть многополярный мир. И действовать тут надо многополярно, — заявил Дробницкий.

Американист добавил, что эту встречу нельзя считать только протокольной. То, что Путин принимает Уиткоффа, по его словам, имеет большое символическое значение. Тем самым Москва дает сигналы Вашингтону, что между странами идут контакты, и она относится к ним серьезно, добавил эксперт. Кроме того, в России, добавил Дробницкий, Уиткоффа уважают и доверяют ему как переговорщику.

Москва могла бы предложить Трампу обесценить этот конфликт до уровня регионального. Тогда Штаты будут непублично из него выползать. Например, будут потихоньку сниматься разные ограничения с России, — сказал Дробницкий.

Ранее ТАСС сообщил, что кортеж, предположительно сопровождающий американскую делегацию, выехал из правительственного терминала Внуково-2 в сторону центра Москвы. Агентство связывает это с визитом в Москву Уиткоффа. Предполагается, что он проведет встречу с Путиным.