Американист предсказал раздел мира на регионы после противостояния РФ и США Американист Дробницкий предсказал раздел мира на регионы после противостояния РФ и США

Фото: MOD Russia/Global Look Press

После противостояния России и Запада произойдет раздел глобального американского мира на крупные регионы, в центре которых расположится Россия, Китай и США, предсказал американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, именно распад миропорядка является одной из основных причин конфликта Москвы и Вашингтона, пишет «360».

Мы имеем дело с распадом того миропорядка, который возник после холодной войны. Это глобальный американский мир с глобальной долларовой системой и глобальной экономикой. Он как раз и вызывает в качестве одного из следствий конфликт между США и Россией, — отметил Дробницкий.

По его словам, в условиях такого конфликта «нет никакого шанса» для классической дипломатии. Дробницкий считает, что после раздела мира на крупные регионы появится новый вид дипломатии. Американист пояснил, что установятся крупные региональные образования со своими торгово-экономическими отношениями, однако «мир установится иначе».

Ранее бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард заявила, что Вашингтон использует конфликт на Украине для опосредованного противостояния с Москвой. Политик при этом назвала противостояние с Россией не холодной войной, а «вполне себе горячей». Так она прокомментировала наспех принятый пакет военной помощи Киеву в размере $40 млрд.