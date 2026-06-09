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09 июня 2026 в 11:57

Американист ответил, кто окажет влияние на сделку США и Ирана

Американист Евстафьев: Израиль окажет влияние на сделку США и Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль окажет влияние на сделку США и Ирана, заявил «Ридусу» американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Он отметил, что Вашингтону придется учитывать мнение третьей стороны.

Президент США Дональд Трамп не может игнорировать израильский фактор в предстоящей сделке с Ираном. Единственная оставшаяся у него внутриполитическая опора — это MAGA-республиканцы. А внутри них сильно произраильское лобби, которое сегодня активно работает в рамках подготовки к промежуточным выборам в США, — заявил Евстафьев.

Американист подчеркнул, что Трамп упустил возможность заключить сделку с Ираном один на один. По его словам, теперь соглашение придется формировать на коалиционной основе.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что эскалация между Израилем и Ираном мешает Трампу реализовать планы по военной операции против Кубы. По его мнению, такое положение дел абсолютно невыгодно американскому лидеру, именно поэтому он так нервно отреагировал на удары израильцев по Ливану.

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