Американист объяснил, почему США пытаются вернуть РФ в зерновую сделку Американист Межуев: Запад использует зерновую сделку в качестве инструмента

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США заинтересованы в возобновлении зерновой сделки, потому что хотят поддержать Украину, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне стремятся продемонстрировать якобы поддержку Африке и наладить отношения с Китаем. По его словам, Запад хитро выстраивает дипломатическую коалицию, используя зерновой сделку в качестве инструмента.

Продажа зерна — один из основных факторов пополнения украинского бюджета. Киев не может жить исключительно на западные средства. Кроме того, Вашингтон стремится продемонстрировать африканским странам, что именно он выступает главным защитником их интересов. Мол, именно они использовали Турцию, все дипломатические механизмы, чтобы спасти их от голода. Запад хитро выстраивает дипломатическую коалицию, используя в том числе зерновой сделку в качестве инструмента, — подчеркнул Межуев.

Американист также обратил внимание, что у США есть заинтересованность наладить торговые отношения с Китаем. По его словам, зерновая сделка должна помочь усилить торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США разрешили вопросы Москвы об условиях зерновой сделки, предложение в адрес России от ООН находится на повестке. По его словам, он лично уведомил банки США об отсутствии последствий за работу с российским зерном.

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила Госдепартаменту США, что требования Москвы по возобновлению зерновой сделки заключаются в выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Дипломат подчеркнула, что американский посол может лично обратиться в МИД за разъяснениями.